Pone ‘gobernathor’ de NL a Coahuila en su lista negra por no darle el agua de Arteaga

Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García , “encontró” agua para Nuevo León, p ero en el municipio de Arteaga , Coahuila , los memes y parodias no han dejado de invadir las redes sociales.

Ayer, el comediante Marco Polo no dejó pasar la oportunidad para hacer uno más de sus divertidos sketchs en los que, en el papel del “Gobernathor”, emulando a Samuel García, ahora se muestra feliz de haber encontrado agua, pero no contaba con que no pertenecía a NL, sino a Coahuila y se topa con la negativa del gobernador de esta entidad quien le pone un alto a sus intenciones.

La parodia inicia con el Gobernathor recibiendo una llamada de quien se supone es el alcalde de Los Aldama para avisarle que “encontró el río que le pidió”, y se lanzan a buscar agua para “su Nuevo León”.

Luego de llegar al sitio, emocionado comparte a sus seguidores a través de sus redes sociales la gran cantidad de agua con la que completará para llenar todas las presas y que lo que sobre hasta le mandará a SLP, dijo, recordemos que en la vida real SLP se negó a compartir agua con NL.