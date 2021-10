Por intromisión de la Iglesia, Tribunal Electoral anula elección municipal en Tlaquepaque, Jalisco

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección de alcalde de Tlaquepaque, donde había resultado ganadora Citlalli Amaya de Luna, por Movimiento Ciudadano.

El tribunal tomó como intromisión los mensajes del arzobispo emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, para “ni votar por los que están en el poder” haciendo alusión a no votar por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, ordenó al Congreso local convocar a elecciones extraordinarias en 60 días y dar vista a la Secretaría de Gobernación para que investigue la violación al principio de laicidad que rige en México.

Con una apretada votación de 4 a 3, el magistrado Felipe de la Mata explicó que “se actualiza la vulneración al principio de separación Iglesia-Estado, determinante para la validez de la elección. Está plenamente acreditada, y ni siquiera es motivo de controversia, la intervención de un ministro de culto religioso al difundir un mensaje en el que invitó a abstenerse de votar por una de las opciones políticas”.

No obstante, Citlalli Amaya de Luna tomó protesta como alcaldesa del municipio durante la administración pública 2021-2024.

“Nosotros no hemos tenido la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (sobre la anulación), yo no he sido notificada de nada. Yo me siento totalmente segura, el proceso ya sido largo hay varias impugnaciones hay varias resoluciones y la gente ya decidió y que viva la democracia” dijo le emecesita.

Por su parte, Otoniel Valdez, abogado de la emecesita aseguró que el vídeo que tiene como prueba el Tribunal no hace alusión a la elección de Tlaquepaque.

Otoniel Valdez, aseguró que seis magistrados en este proceso local y la sala regional han dicho que no tiene ninguna intervención dicho video porque de ninguna manera pudo incidir la opinión del Cardenal en la decisión de las personas que salieron a votar el pasado 6 de junio.

Será hasta el viernes a las siete de la mañana cuando se lleve a cabo la instalación del cabildo 2021-2024, luego de que no se celebrará durante la toma de protesta.