¿Por qué AMLO no abrazó a Tatiana Clouthier tras despedirse de la Secretaría de Economía?... desata críticas en redes sociales (video)

“No hay ningún problema, por respeto a Tatiana, mañana se va a dar a conocer quien va a sustituirla, hoy no era conveniente por respeto a ella, hoy la idea era hacerle un homenaje, ya lo tomaron de otra manera, los de las redes, no todos, por ejemplo los de Proceso” , expresó.

“Besos para Tatiana, no me había dado cuenta de eso, si, vana a inventar todo, ya ella da a conocer los motivos, la queremos mucho la respetamos mucho lo que ya exprese´, nuestros adversarios no vana estar conformes con nada, no se por que hacen tanto coraje viendo la mañanera es una especie de masoquismo, si les molesta tanto no se vayan a enfermar”, aclaró.

El mandatario fue cuestionado por una reportera sobre el por qué no respondió al abrazo de la ex secretaria, pues da a entender que no hay una buena relación entre ellos y que este podría ser la causa de sus renuncia a lo que el mandatario dijo, que no se dio cuenta.

Sobre si estaba molesto con la ex secretaria Clouthier, el mandatario dijo que no.

“No, no, no, yo no me enojo, imagínense no podría yo vivir y mucho menos odio, yo soy feliz, porque me siento participante de un movimiento que busca el bienestar de la gente, que aplica el principio del amor al prójimo y eso me da mucha felicidad”, señaló.

¿Qué dice la carta de renuncia de Tatiana Clouthier?

La ahora exsecretaria leyó el contenido de la carta que presentó al presidente para “dejar claro motivos, etcétera y evitar sobre todo especulaciones” según comentó.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, comenzó.

“La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país, no obstante uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse.

Estoy segura que no hay posición menos importante que otra pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra”, mencionó la funcionaria dejando entrever una relación entre su incomodidad y la solicitud de consultas al T-MEC por Estados Unidos y Canadá.

“Desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país”, dijo con voz entrecortada.

“Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias” pausó para mirar a López Obrador.