Porfirio Muñoz Ledo acusa que Morena lo está vetando

tiempo su partido no le brinda

CDMX.- A pesar de que el 11 de septiembre de 2019 fue designado como presidente del consejo técnico responsable de diseñar el plan para la reestructuración de los centros de estudios de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo denuncia que la bancada mayoritaria de su partido, Morena, lo está vetando para que no concluya esta función y no le están prestando el apoyo necesario.

Muñoz Ledo también asegura que desde Morena también lo vetaron, pues la única de sus iniciativas que fue aprobada fue la de igualdad sustantiva, y se encuentran detenidas la de salarios mínimos, otra sobre el artículo 11 de la Constitución acerca del tratamiento a migrantes, y adelanta que las buscaría promover a través de diputados amigos en la actual 65 Legislatura.

“Ahora resulta que mi bancada es la que me está vetando de que yo sea el coordinador de este instituto por razones que ignoro. Estoy cierto de que los partidos de oposición están de acuerdo, ya he hablado prácticamente con todos, yo necesito vencer esta estrategia y espero que ese asunto se resuelva en los próximos días”, señala.

Muñoz Ledo dice que también hay amenazas para desalojarlo de las oficinas, que ocupa desde que dejó la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro en septiembre de 2019. Y precisa que si hay un ataque físico, sería un agravio muy serio.

“Se está retrasando la aprobación de la minuta en el Senado, incluso la tuve que sellar [en la oficina] porque ahí están mis documentos en la Cámara, los libros, mis cuadros, mis diplomas, todo tengo, estoy trabajando ahí desde que dejé la presidencia de la Cámara y ahora hay amenazas y están pidiendo que desaloje, están pidiendo los servicios administrativos de San Lázaro, pero no lo voy a permitir. Si hay un ataque físico, sería un agravio muy serio, así es que yo avisaría, apenas me entere, a los medios de comunicación”, asegura Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo resalta que mientras no se avale esta minuta o haya un nuevo acuerdo de la Conferencia para revocar el acuerdo anterior y establecer nuevos procedimientos y actores, él sigue siendo el responsable del proceso y la Cámara Baja debería prestarle el apoyo correspondiente.

“Ahorita hay un acuerdo provisional, pero cuando la ley se apruebe, va a haber una serie de procedimientos que van a someterse al pleno, ahí pueden continuar mi mandato, o pueden nombrar a otra persona, el pleno está perfectamente autorizado para hacerlo, pero en este momento soy interino por una decisión de la Cámara de que me nombrara”, expone Muñoz Ledo.

Explica que no está en busca de empleo o chamba, y afirma que este nombramiento se dio conforme a la ley y se acordó cuando era presidente de la Mesa Directiva, por lo tanto, “la secretaria general tuvo la amabilidad de poner las oficinas, incluso, distribución y diseño, lo hicieron los servicios administrativos de la Cámara y cuando salí de la presidencia me fui a esas oficinas, porque soy el encargado interino de eso y nunca he ocupado mi oficina como diputado, esas yo se las doné a Pablo Gómez, estaba muy bien ahí.