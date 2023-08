Prohíben a Trump publicar en sus redes pruebas en su contra

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá publicar en sus redes sociales las pruebas que la fiscalía ha recabado en su contra en la imputación por su intento de anular las elecciones de 2020 y del asalto al Capitolio.

La magistrada Tanya Chutkan dio visto bueno a la petición hecha por el fiscal Jack Smith, quien pidió una orden de confidencialidad después de que el republicano hiciera publicaciones en redes sociales sobre su proceso judicial.

”El acusado y sus abogados no divulgarán la evidencia a ninguna persona o entidad que no forme parte de su defensa o que no sean posibles testigos”, escribió la jueza en un documento judicial.

La magistrada aseguró que todo el material que proporcione la fiscalía en el caso quedará bajo una orden de protección y el equipo de Trump sólo lo podrá utilizar para preparar su defensa.

El fiscal especial había advertido el viernes a la jueza de una publicación en redes sociales de Trump en la que el republicano amenazaba: “¡SI USTEDES VAN A POR MÍ, YO IRÉ A POR USTEDES!”.

De acuerdo con el fiscal Smith, lo anterior exhibe la posibilidad de que el ex mandatario estadounidense “comience a publicar detalles” en redes sociales del caso y eso a su vez dañe el proceso judicial y afecte la imparcialidad del jurado, que sólo se debe remitir a las pruebas que se presenten en el juicio.

Trump compareció el jueves ante el tribunal federal del Distrito de Columbia donde se declaró no culpable de los cuatro delitos que se le imputan por haber intentado revertir las elecciones de 2020 en las que perdió contra Joe Biden y haber instigado el asalto al Capitolio.

Es la tercera imputación penal contra el expresidente, acusado además en Nueva York por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y en Miami por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados al dejar el poder.