$!Promueven al AIFA con Sabrina Sabrok; gobierno difunde su ‘experiencia’

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), compartió en sus cuentas oficiales un video de la actriz Sabrina Sabrok en el que invita al público a viajar por dicho aeropuerto.

“Venimos del Estado de México, él es mi esposo y la verdad siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta, ya habíamos venido”, dijo la también modelo argentina.

En el video se muestra a Sabrok junto a su esposo comiendo en las instalaciones del AIFA mientras una mujer les pregunta sobre su experiencia y le pide sus comentarios sobre las instalaciones del lugar.

“A mí me encantó, se ve bien moderno, aparte está calientito, tiene aire acondicionado, me gustan todos los baños, todo lo que es lo del aeropuerto me encantó, por eso siempre que viajamos lo elegimos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO acusa a aerolíneas... ‘no quieren competencia y están molestos por cancelación del aeropuerto de Texcoco’ (video)