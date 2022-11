¿Qué es la meningitis aséptica?... la peligrosa infección que causa alerta en hospital de Durango

Luego de que la Secretaría de Salud de Durango (SSD) informó ayer de siete casos de meningitis aséptica –inflamación de tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal– en mujeres que dieron a luz en hospitales privados, después de que se les aplicó un bloqueo anestésico general. Una de las jóvenes madres falleció y dos están graves, causando la alarma de la comunidad.

El Hospital General 450 recibió a las siete contagiadas y anunció que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) iniciará la inspección de hospitales.

Después de que las pacientes dieron a luz, los médicos detectaron los contagios por meningitis aséptica y de inmediato las canalizaron al Hospital Materno Infantil ubicado en la capital del estado y dependiente de la SSD; sin embargo, por sus características clínicas las trasladaron al Hospital General 450, el cual tiene mejor equipo, detalló la funcionaria.

“Son siete pacientes jóvenes, de las cuales una ya falleció; tres casos son considerados graves y las demás están en vigilancia médica”, explicó Irasema Kondo Padilla, titular de Salud de Durango.

Kondo Padilla comentó que ya se están realizando verificaciones en los hospitales privados donde se hicieron esos procedimientos.

¿Qué es la meningitis aséptica?

La meningitis aséptica es un proceso de naturaleza fundamentalmente infecciosa que afecta a las envolturas o meninges del sistema nervioso central (SNC).

El término aséptico hace referencia a la ausencia de microorganismos en la tinción de Gram y negatividad de los cultivos habituales para agentes bacterianos en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Se caracteriza por fiebre, signos y síntomas meníngeos (cefalea y rigidez de nuca), moderado incremento celular (habitualmente pleocitosis linfocitaria), valores de proteínas normales o discretamente elevados, glucosa en el rango de la normalidad y aspecto claro del LCR.

A diferencia de la meningitis bacteriana, la meningitis viral generalmente evita el parénquima encefálico. (El parénquima se afecta en la encefalitis o la meningoencefalitis viral).

Causas de meningitis viral

La meningitis viral suele ser el resultado de la diseminación hematógena, pero la meningitis por el virus herpes simple tipo 2 (HSV-2) o el virus varicela zóster también puede ser el resultado de la reactivación de una infección latente. Las crisis recidivantes de meningitis viral en mujeres suelen deberse a HSV2.

Las causas más frecuente de meningitis viral son:

Enterovirus

Para muchos virus que causan meningitis (a diferencia de las bacterias que causan la meningitis bacteriana aguda), la incidencia es estacional (véase tabla Causas frecuentes de meningitis viral).

El virus del Zika y el Chikungunya son causas poco comunes de meningitis, pero estos virus deben considerarse en personas que han viajado a áreas endémicas si desarrollan síntomas que sugieren meningitis.

Síntomas y signos de la meningitis viral

La meningitis viral, como la meningitis bacteriana aguda, por lo general comienza con síntomas que sugieren infección viral (p. ej., fiebre, mialgias, síntomas digestivos o respiratorios), seguidos de los síntomas y signos de la meningitis (cefalea, fiebre, rigidez de nuca).

Las manifestaciones tienden a parecerse a aquellas de la meningitis bacteriana, pero suelen ser menos graves (p. ej., la rigidez de nuca puede ser menos pronunciada).

Sin embargo, los hallazgos son a veces suficientes para sugerir la meningitis bacteriana aguda grave. Debido a que el parénquima encefálico no se afecta, no se identifica delirio, confusión, convulsiones ni deficiencias neurológicas focales o globales.

Diagnóstico de las meningitis virales

El análisis del líquido cefalorraquídeo (recuento de células, proteínas, glucosa) PCR (polymerase chain reaction) del líquido cefalorraquídeo y a veces IgMA veces, la PCR o el cultivo de la sangre, un hisopado de fauces, secreciones nasofaríngeas o heces

El diagnóstico de la meningitis viral se basa en el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar (precedido por una neuroimagen si se sospecha aumento de la presión intracraneal o una masa). Típicamente, las proteínas se incrementan ligeramente, pero menos que en la meningitis bacteriana aguda (p. ej., < 150 mg/dL); sin embargo, la concentración de proteínas puede ser muy alta en la meningitis por virus del Nilo occidental.

La glucosa suele ser normal o sólo es ligeramente inferior a la normal. Otros hallazgos incluyen pleocitosis con predominio linfocitario. No obstante, ninguna combinación de hallazgos en las células, proteínas y glucosa del líquido cefalorraquídeo puede descartar la meningitis bacteriana.

La meningitis bacteriana se descarta finalmente si no crecen bacterias en los cultivos de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, si un paciente con meningitis bacteriana tomó antibióticos (es decir, recibió tratamiento parcial) antes de los hemocultivos y la punción lumbar, los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo pueden parecerse a los de la meningitis viral; por lo tanto, si los pacientes fueron parcialmente tratados, el tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana puede estar justificado aunque se sospeche meningitis viral.

El cultivo viral del líquido cefalorraquídeo es poco sensible y no se realiza rutinariamente. Se puede utilizar PCR para detectar algunos virus en líquido cefalorraquídeo (enterovirus y herpes simple, herpes zóster, virus del Nilo Occidental); un panel nuevo de PCR multiplex en película se puede usar para evaluar rápidamente en forma sistemática múltiples bacterias y virus. La medición de IgM en líquido cefalorraquídeo es más sensible que la PCR en el diagnóstico de sospecha de virus del Nilo Occidental u otros arbovirus.

Los pacientes con meningitis por HSV-2 pueden tener células mononucleares agrandadas (células de Mollaret) en el líquido cefalorraquídeo. La meningitis por HSV2 suele recidivar (llamada meningitis de Mollaret).

Las pruebas serológicas virales, la PCR o el cultivo de muestras tomadas de otras áreas (p. ej., sangre, hisopado de fauces, secreciones nasofaríngeas, heces) pueden ayudar a identificar el virus causal.