‘Que todo sea rock and roll y futbol’... la conmovedora carta de Luciano, el hijo de Jorge Álvarez Máynez para un México Nuevo (Video)

En su mensaje final en el segundo debate presidencial, Jorge Álvarez Máynez leyó una conmovedora carta de su hijo Luciano sobre sus deseos para un “México Nuevo”, sobre lo que dijo, se debe trabajar en conjunto. “Que todo sea rock and roll y futbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas, y que los abuelos y abuelas se traigan sus tenis, que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en la granja haya más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho”.

“Que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres, que todos puedan ir a la feria, que todos tengan una casa calientita y fresquita. Esa es la visión de país de mi hijo Luciano, de 5 años, que está junto a todas las propuestas de las que he hablado hoy, en el anterior debate y muchas más en este libro que se estará publicando en los próximos días, ‘El México Nuevo’. dijo. El abanderado del “Movimiento Naranja” mostró un libro del color distintivo de su partido, del que ha hablado durante su campaña y mostró en este segundo encuentro entre los presidenciables.

“El México Nuevo no lo hará posible un presidente, un partido o un gobierno. Lo vas a hacer posible tú, lo vamos a hacer posible todas y todos, durante todos los días del próximo sexenio”, afirmó. El ex diputado enfatizó en su mensaje de cierre que el cambio deseado en el país no será resultado exclusivo de un presidente, partido o gobierno en particular, sino que será una construcción colectiva de todos los ciudadanos. “PROBABLEMENTE SERÍA UN MEJOR CANDIDATO”, APOYAN A LUCIANO EN REDES El mensaje de su hijo Luciano generó amplias reacciones en las plataformas digitales. Los usuarios expresaron una acogida positiva hacia las palabras del menor, destacando su enfoque en un futuro lleno de esperanza y unidad. La carta, donde Luciano imagina un país mejor, no sólo añadió un toque personal a la intervención de Álvarez Máynez sino que también se posicionó como uno de los temas más comentados de la noche. En X (antes Twitter), los usuarios mostraron su simpatía por Luciano, incluso más que por los candidatos presidenciales al grado de que sugirieron mejor votar por él; por el contrario, hubo otros que se mostraron escépticos ante el hecho de que el niño de cinco años haya escrito dicha carta. “¿No se puede votar por Luciano, el hijo de Máynez? Máynez presenta la visión de su hijo Luciano”; “Probablemente sería un mejor candidato”, “Luciano Máynez presidente en 2054?, “Wow Luciano, el hijo de 5 años de Máynez, que niño tan estructurado, preocupado hasta por las gasolinas. JAJAJAJA APOCO LUCIANO DIJO TODO ESO”, “Máynez no mientas por convivir” y “Su hijo Luciano es sensible, inteligente y bellísimo”, fueron algunos de los comentarios. ¿QUIÉN ES LUCIANO ÁLVAREZ? Luciano, hijo mayor de Jorge Álvarez Máynez y Sarah Aguilar Flaschka, nació el 14 de agosto del 2018 y es hermano de Constanza. Desde su nacimiento, Luciano ha estado cerca de la carrera política de su padre, especialmente luego de que se diera a conocer al emecista como candidato presidencial en lugar de Samuel García. Su reacción quedó grabada en un video que se hizo viral en las redes sociales. Luciano es testigo del equilibrio que su padre busca entre su vida familiar y sus compromisos políticos. Un ejemplo de esto se observó la semana pasada, cuando Álvarez Máynez pausó sus actividades de campaña para asistir al primer partido de futbol de Luciano, experiencia que compartió en redes sociales, mostrando el apoyo hacia su hijo.

