Querétaro-Atlas: ‘Me rompe el corazón, pero aquí estoy’... habla madre que entregó a su hijo (video)

“Fueron los de la fiscalía a mi casa, no estaba él en mi casa. Me dijeron los policías que lo opcional es que, si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y de nosotros. Él llegó hace rato, platiqué con él y le dije que las cosas están así y así”, expresó la mujer.

La mujer dijo que acudió personalmente a la Fiscalía de Querétaro para entregar a su hijo y se hiciera justicia a pesar de que ello le rompiera el corazón.

“No me dijo nada, lo aceptó todo y me dijo que sí y aquí estamos. Aquí estoy yo. Cada persona que tenga datos que sirvan para nuestros hijos o que tengan más datos. Me rompe el corazón, estoy deshecha, pero aquí estoy y estoy con él”, aclaró la madre.

Y fue la misma Fiscalía quien difundió el video donde la mujer pide a otras madres hacerse responsables y entregar a sus hijos.