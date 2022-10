El presidente Andrés Manuel López Obrador fue amenazado de muerte por una unión de huachicoleros, según informes del Ejército Mexicano.

Dicha información se conoció en el informe del 10 de febrero de 2019, con la tarjeta 157, dirigido al subjefe de inteligencia de la Sedena con el fin de “informar el desborde técnico de un audio de interés en torno al caso Águila”.

Tras la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hackers Guacamaya, se reveló que un grupo de huachicoleros pretendía presuntamente acabar con la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El caso Águila hace referencia a la investigación en contra de Sergio Águila Luévanos, El Capi, quien después de retirarse del ejército, se dedicó al negocio del huachicoleo; razón por la cual, en agosto de 2019, fue detenido al ser acusado de delincuencia organizada, además de cometer acopio y tráfico de armadas.

En el audio que se analizó, El Capi respondió a un hombre no conocido, quien le mencionó que no llegaron las piezas de los rifles AR-15 debido a que le pedían el efectivo por adelantado, situación con la que no estuvo de acuerdo y adelantaba que buscaría a un nuevo proveedor de armas.

“Supuestamente este viejo ya se oye mucho que le van a dar piso al presidente de la República -en referencia a Andrés Manuel López Obrador-, nada más están fraguando bien”, cita parte del audio detectado.

“Se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no, y creo que el señor ya tiene precio su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga, porque se metió con quien no debía de haberse metido”, agregan.

Tras concluir con la transcripción del audio, la Sedena se informaba entre secciones de la dependencia que seguirían con la investigación de la amenaza contra el mandatario mexicano, con el fin de informar “oportunamente” a la superioridad —probablemente el propio López Obrador— sobre el tema que se conoció en 2019.

“Se continúa con el seguimiento técnico al ‘caso Águila’, con la finalidad de ampliar la información técnica generada, así como los actores delictivos que se mencionan y de quien o quienes se señala como responsables de las amenazas contra el titular del Poder Ejecutivo”.

Finalmente, en el documento que firmó el coronel Lorenzo García Gamboa, la Sedena aseguraba que la estrategia de seguridad implementada por parte del gobierno contra las actividades de huachicoleo han provocado el debilitamiento económico de dichas organizaciones.

Sin embargo, alertaban que tales acciones en su contra “han provocado que recurran a otras actividades ilícitas, las cuales provocarán el incrementos considerable de los índices de otros delitos como son la extorsión, robo y secuestro”.