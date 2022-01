Reclama madre a aerolínea en Arizona por no venderle a su hijo un boleto de género “X”; acusa discriminación

Me comprometo a arreglar esto, no sólo para mi hijo, sino para todos los que tienen una identificación legal con un marcador de género X”.

“Pero tal como están las cosas, al menos con @Delta, las personas no binarias no pueden volar”, tuiteó Henry. “El supervisor dijo que eso no es cierto. Pero cuando una póliza hace que sea imposible comprar un boleto que cumpla con las pautas de la TSA, el resultado es el mismo. Y eso es discriminación”.

Según reporta El Universal, un portavoz de la aerolínea le dijo a NBC News que no es una solución fácil y requerirá varios departamentos y tiempo para lograrlo; sin embargo, dijeron que la opción no binaria se agregará en algún momento de este año.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Tras la polémica y polarización de las posturas ante el reclamo, Dawn cambió la privacidad de cuenta por lo que ya no se pueden leer sus comentarios o recibir respuestas en Twitter.

Previo a su silencio, aseguró que no hará nada legalmente como demandas, sino que se asesorará para que el tema sea visto en beneficio de la comunidad LGBT y no sobre ella específicamente.

“Me comprometo a arreglar esto, no sólo para mi hijo, sino para todos los que tienen una identificación legal con un marcador de género X”, dijo Henry a NBC News en un mensaje de Twitter. “Mi esperanza es que la presión sobre las aerolíneas (no sólo Delta, sino las otras que no han actualizado sus sistemas) logre esto”. Después del incidente, Henry dijo que no busca acciones legales.

Este incidente se produce años después de que Delta y otras aerolíneas estadounidenses importantes anunciaran que actualizarían sus herramientas de reserva para incluir pasajeros no binarios. (Con información de El Universal y Agencias)