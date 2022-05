Reconoce Monreal que crimen organizado controla “amplios espacios” en México

A mí me preocupa porque el mensaje es confuso. El Presidente de la República ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él”.

“El uso exclusivo de armas del Ejército, el uso exclusivo de uniformes, insignias o el uso de manuales del Ejército, son simplemente un delito y estas armas prohibidas y de uso exclusivo del Ejército son sancionadas por la ley, entonces la ley tiene que cumplirse sin excepción”, expresó.

Monreal Ávila advirtió que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “no pasa nada” son confusas, ya que ningún grupo civil puede hacerse pasar ni realizar labores propias del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad.

“A mí me preocupa porque el mensaje es confuso. El Presidente de la República ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él. Él ha dicho que no pasa nada y que estos grupos estaban intentando que nadie entrara con armas, pero si son grupos que no están dentro de las instituciones están ubicados fuera de la ley, y como Estado mexicano tenemos que tener cuidado para que no se borre la línea del Ejército y de las Fuerzas Armadas y de los órganos de Seguridad Pública reconocidos por la ley y los que no lo son”, señaló.

El senador zacatecano dijo entender que el presidente López Obrador, “no ahora, de siempre”, tenga un perfil humanista que domina su función y no quiera pasar a la historia como un represor. “Él no va a pasar a la historia como un represor y por eso es que su frase que ha sido cuestionada no la entienden (‘abrazos, no balazos’), pero hay que cuidar la línea, que es muy delgada, entre lo legal, lo institucional y lo que no lo es”, remarcó.

Ricardo Monreal aseguró que no hay Estado fallido, pero reconoció que la pérdida de territorio por parte de las instituciones de la nación ya tiene décadas.

“El control del crimen organizado sobre amplios espacios del territorio nacional tiene prácticamente unos 16 años, cerca de 20 años. Lo saben en Tamaulipas, lo saben en Michoacán, lo saben en el Estado de México, lo saben en Guerrero, lo saben en Jalisco, lo saben Zacatecas. (...) Ahí hay que atenderlo con mucha prudencia, porque es un tema muy delicado, pero no hay Estado fallido ni tampoco falta de control del territorio nacional. Hay espacios que sí están bajo su control, eso no lo podemos negar, pero yo estoy seguro que va a mejorar y se van a atender esos problemas”, sostuvo.