Recuperación económica no favorecerá a los más pobres

CDMX.- El “rebote” que tendrá la economía mexicana, de 6.3 por ciento según la Secretaría de Hacienda, no será suficiente para sanear la economía de los hogares mexicanos, que a lo largo de la pandemia no han contado con apoyos fiscales signficativos, pese a las pérdidas de empleos y la disminución de sus ingresos; peor aún, hoy enfrentan un alza de precios generalizada, muestra de que la crisis no ha terminado.

Esa es la realidad que al presidente Andrés Manuel López Obrador le cuesta trabajo aceptar:

“No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos, y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico; y algo muy importante: no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante”, dijo el tabasqueño en su conferencia matutina del pasado 6 de agosto, luego de que el Coneval reveló que la pobreza ha aumentado durante la presente administración.

De acuerdo con el organismo, de 2018 a 2020, 3 millones 800 mil personas se sumaron a la pobreza; hoy son 55 millones 700 mil los mexicanos con esa condición. La pobreza extrema también se disparó de 8.7 millones a 10.8 millones. Se trata de las personas cuyo ingreso es inferior al valor de la canasta alimentaria y presenta al menos tres carencias sociales: servicios de salud y seguridad social, así como vivienda, servicios y alimentación.

Pese a las cifras contundentes, el mandatario sostuvo que “la gente es muy responsable y los ingreso que les llega a los adultos mayores los usan para su alimentación, pero en el pensamiento conservador no se acepta eso, eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero”.

Esa política social de López Obrador no ha sido suficiente para contrarrestar los problemas estructurales que con la pandemia se exacerbaron.

Los ingresos y el empleo de los integrantes de las familias mexicanas fueron impactados durante la pandemia y aún no se recuperan.