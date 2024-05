Registra Veracruz 15 incendios forestales y 5 de pastizales

VERACRUZ, VER.- Actualmente Veracruz cuenta con un total de 15 incendios forestales activos y cinco pastizales, de acuerdo con datos de autoridades estatales.

La Secretaría de Protección Civil Estatal detalló que las altas temperaturas que se registran en la entidad, algunas superiores a los 40 grados, llegan a propiciar este tipo de situaciones.

La dependencia estatal lanzó un llamado a la población para no realizar quemas agrícolas, no encender fogatas y no quemar basura.

Uno de los siniestros se registró en el paraje Plan de la Guinda del municipio de Xico, dentro del perímetro del Parque Nacional Cofre de Perote, en donde la columna de humo es visible desde la ciudad de Xalapa.

Las fuerzas de los 3 órdenes de Gobierno continúan la atención al incendio con brigadistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal y protección Estatal.

En lo que va del año, Veracruz se ha posicionado entre las 10 entidades del país con mayor número de incendios forestales.

Según la registros de la Comisión Nacional Forestal en territorio veracruzano se contabilizan 143 conflagraciones.

Los estados con mayor presencia de incendios son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Durango, Puebla, Chihuahua, Tlaxcala, Chiapas y Veracruz, que tienen el 85 por ciento del total nacional.