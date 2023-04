Reitera AMLO rechazo al Inai: es un cero a la izquierda y no sirve para nada

“Repito desde que se creó no han ayudado en nada en combatir la corrupción, al contrario, sirvió para legitimar robos y ocultar la información y desde que se creó este instituto le cuesta al pueblo mil millones de pesos por año”, mencionó en “La Mañanera”.

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no puede sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto”, agregó.

CUESTIONAN CONGELAMIENTO DEL INAI

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la prensa preguntó al mandatario federal por los audios en los que presuntamente pide al titular de Segob paralizar al instituto.

“Presidente, ¿es cierto este audio de que se filtró del secretario de Gobernación que habría expuesto ante senadores de Morena que tuvo una plática con usted y que había sugerido la inoperancia del Instituto?”, cuestionó un reportero.

El mandatario rechazó que este hecho haya ocurrido, luego de que el secretario Adán Augusto se reuniera con legisladores para tratar el tema, evento en el que se anunció que es “prácticamente imposible” realizar los nombramientos en el periodo ordinario.

“No, no, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que este instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada”, respondió López Obrador.