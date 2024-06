¡Henry Urrutia abandona la Nave Verde! ‘El Asere’ deja a Saraperos tras cinco años con el equipo

El pelotero cubano Henry Urrutia, uno de los jugadores más queridos por la afición de Saltillo, anunció que dejará a los Saraperos tras cinco temporadas de haber estado con el club.

Quien llegó a mediados del 2019 al seno de la Nave Verde, participó en los 50 partidos que llevan actualmente el Dragón del Norte en la campaña, principal en el esquema tanto de Alfredo Amézaga y Carmelo Martínez, sin embargo, hoy en su cuenta de Instagram se despidió del equipo norteño.

“Como todo lo que comienza termina hoy termina uno de los mejores ciclos de mi vida. Como todo me llevo cosas buenas y cosas malas pero en general puedo decir que ha sido una de las experiencias mas lindas de mi carrera !!!

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención todos los amantes de los videojuegos! El COI crea los Juegos Olímpicos de los eSports

“Al Señor Cesar Cantú , Millón de Gracias por la oportunidad de lucir y defender esta franela por estos casi 6 años , a la familia Sarapera , toda esa afición que me apoyo respeto y cuido por tanto tiempo GRACIAS porque me hicieron sentir como en casa y estoy orgulloso de poder decir que me gane su cariño y respeto.