CDMX.- La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) se negaron a informar acerca de la situación actual de los 47 reos fugados el 17 de octubre de 2019, durante el llamado Culiacanazo.

A través de dos solicitudes de información pública se pidió el estatus actual de los entonces presidiarios, es decir, si continuaban prófugos o fueron recapturados. Las dos dependencias reservaron la información por cinco años. El argumento que utilizaron fue que estos datos forman parte de carpetas de investigación abiertas.

Tras las respuestas, se presentaron dos recursos de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), órgano garante al que se le expuso que la SSP y la FGES vulneraron el derecho a conocer la verdad sobre un hecho público de alto impacto que tuvo relevancia nacional e internacional. El Culiacanazo es una de las crisis de seguridad más grandes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al intervenir, la CEAIP detectó que las instituciones obligadas no acreditaron las reservas, presentaron inconsistencias y no justificaron la prueba de daño; es decir, no demostraron que al hacer pública la información se afectaría una investigación abierta.

“(La reserva) tiene inconsistencias y adolece de errores en su clasificación”, se lee en una de las resoluciones de la CEAIP ante la respuesta de la SSP.