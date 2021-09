Respaldo total de AMLO a Sheinbaum: ‘Me siento bien representado por la jefa de Gobierno’

En Iztapalapa, uno de los bastiones de Morena en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó su respaldo a Claudia Sheinbaum porque se siente “bien representado por la jefa de Gobierno”.

En medio de una fuerte lluvia, al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar, señaló que por ese motivo no visita con mucha frecuencia la capital del país.

“Y aquí en la Ciudad de México, por eso también no visito con mucha frecuencia las ahora alcaldías porque me siento bien representado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y para qué voy a venir tan seguido en Iztapalapa si aquí está Clarita Brugada (alcaldesa). Me ayudan mucho, me quitan la carga y vamos a seguir juntos, hacia adelante”, dijo AMLO.

En su gira por la Ciudad de México, el primer mandatario visitó colonias populares para inaugurar nuevas sucursales del Banco del Bienestar.

En la colonia Santa Cruz Meyehualco López Obrador destacó que “los que más apoyaron en el 2000 para que triunfáramos fueron los habitantes de esta delegación de Iztapalapa, por eso siempre estar aquí es un honor estar con ustedes en Iztapalapa”.

Durante su discurso se escuchaban gritos de “¡Te queremos Andrés Manuel!” y “¡Es un honor estar con Obrador!”

La jefa de Gobierno destacó que en Iztapalapa están orgullosos por la aplicación de los programas sociales, en especial porque en esa alcaldía inició la distribución del Gas Bienestar

“Así que muchas gracias señor presidente por cómo quiere usted esta ciudad y le agradecemos la visita a Iztapalapa”, dijo.

En los tres actos que tuvo en la capital del país, el primer mandatario expresó públicamente su respaldo a Claudia Sheinbaum, a quien ha considerado dentro de las “corcholatas” o aspirantes a la presidencia para 2024.

(Con información de Reporte Índigo)