Responde ‘Alito’ Moreno a AMLO: ‘lo peor que estaba en el PRI, está de su lado’

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador por los señalamientos que hizo en su conferencia matutina sobre las renuncias de militantes en el tricolor.

A través de un video que compartió en redes sociales “Alito” Moreno defendió a la fuerza política que lidera y señaló que el mandatario federal se equivoca al pensar que el PRI es igual a su partido.

“Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo: lo mejor del PRI, se quedó en el PRI. Y lo peor que estaba en el PRI, está de su lado”, señaló.

El también exgobernador de Campeche aprovechó la publicación para recordarle al jefe del Ejecutivo su pasado priista y que se la misma manera, tres de sus “corcholatas” también formaron parte de las filas del Revolucionario Institucional, haciendo referencia a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

En este sentido, Moreno Cárdenas pidió al Gobierno Federal no culpar al tricolor de todos los problemas en el país y enfatizó que por más críticas que reciban a diario, la administración de la Cuarta Transformación tiene exgobernadores como embajadores: Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa y Carlos Joaquín González.

“Alito” Moreno puntualizó que los principios de “no mentir, no robar y no traicionar” son letra muerta del actual gobierno, “porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó ‘mentirosos, ladrones, corruptos y traidores’. Y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días”.

El líder de tricolor también acusó al Movimiento Regeneración Nacional de ser “muy hábiles” para ilusionar a la gente con una transformación del país, pero que son mejores para decepcionar a la población y no ejecutar las propuestas para el desarrollo de México.