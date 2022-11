Ricardo Monreal negocia para ser candidato de Va por México, señala El País

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, negocia su posible candidatura presidencial para 2024 con la oposición Va por México, informa el periódico español El País.

El exgobernador de Zacatecas ha entablado pláticas con los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), así como con Movimiento Ciudadano (MC), en un intento por unificar a la oposición, indica el texto del reportero Zedryk Raziel, de acuerdo con “tres dirigentes que han participado de las negociaciones”.

Asimismo, el medio español indica que la negociación con la oposición inició cuando Monreal vio disminuidas sus oportunidades de competir en las elecciones de Morena, donde el senador ha señalado una inclinación a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Según el diario español, Monreal Ávila ha mencionado que en diciembre tomará una decisión sobre su permanencia o no en Morena y que uno de los requisitos para su salida del partido del que fue fundador es que MC acepte unirse a Va por México.

No obstante, el aún senador de Morena ha dicho que no dará un paso al vacío si los cuatro partidos opositores no se unen.

De acuerdo con el reporte de Zedryk Raziel, las fuentes consultadas afirman que Ricardo Monreal puede ganar debido a su trayectoria política de 30 años: ha sido gobernador del Estado de Zacatecas; alcalde de la alcaldía Cuauhtémoc; diputado federal tres veces; senador dos veces; ha militado en el PRI, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y ahora Morena; ya ha sido precandidato a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Además, El País señala que Monreal incluso estaría dispuesto a participar en el proceso interno de selección de Va por México y medirse su popularidad con el resto de los aspirantes del PAN, PRI, PRD e incluso MC que participen en el mecanismo que acuerden los dirigentes.

Recordar que hasta el momento, el PAN perfila al diputado Santiago Creel; a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; y al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

Mientras que el PRI impulsa a la senadora Beatriz Paredes; al exsecretario de Turismo Miguel de la Madrid; y a la senadora Claudia Ruiz Massieu.

Finalmente, MC apoya al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Con información de Aristegui