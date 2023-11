Robaron cajeros BBVA en Acapulco; cierran sucursales hasta que haya seguridad

Ciudad de México. El saldo que dejó el paso del huracán Otis para BBVA fueron 16 sucursales dañadas y 79 cajeros automáticos afectados en Guerrero, reveló Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

Ninguna de las 16 sucursales ofrecen servicios por temas de inseguridad y solamente seis cajeros automáticos ya fueron puestos en funcionamiento, el resto sigue sin dar servicios, indicó el banquero.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Esto es un colapso total’: Acapulco tras el paso del huracán Otis

Osuna señaló que se tiene reporte de robo de cajeros en su totalidad y de saqueos al inmobiliario de las sucursales, por lo que hasta que la seguridad no mejore no se dotará de nueva infraestructura en la plaza.

“Hubo cajeros automáticos que se los llevaron, hubo tiempo para amarrar un cajero con un camión y llevárselo. Hubo vandalización de cajeros automáticos que se robaron totalmente, se metieron a las sucursales, pues todos los dispositivos de seguridad no son infalibles. Lo que propició la falta de energía eléctrica fue eso y la falta de acceso a muchas zonas de Acapulco, llegamos a Acapulco con nuestros equipos de seguridad hasta el día viernes y el sábado ya tuvimos una visión casi completa de lo que pasó a nuestra infraestructura física”, dijo en conferencia.

Planteó que en Guerrero hay 32 sucursales bancarias y las 16 que permanecen cerradas están en las zonas más afectadas, “pero no van a estar en operaciones al menos en dos semanas y tiene que ver, entre otras cosas, por la vandalización. Hay otros problemas, pero el principal es la vandalización, pero buscaremos remodelar las sucursales en dos semanas y luego, como veamos los niveles de seguridad, pero si no vemos seguridad no vamos a llevar cajeros nuevos, ya están listos, pero un cajero nuevo tiene varios millones de pesos en efectivo”.

Los 79 cajeros automáticos se encuentran en Acapulco.