La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró hoy durante su comparecencia ante diputados federales que se debe a las víctimas y no a que conozca desde hace tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la reunión con legisladores, justificó su recomendación hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha derivado en un enfrentamiento legal entre ambas instituciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ambos órganos autónomos presentaron controversias constitucionales contra sí mismas.

“Independientemente de que conozca al presidente desde hace muchos años, mi experiencia como víctima me dice que primero son las víctimas y no conocer a un presidente. Me debo a la defensa de víctimas y siempre hemos actuado con total responsabilidad”, dijo.

Ante la recomendación que envió al INE, aseguró que la CNDH no violó la ley.

“La mayoría de las y los mexicanos queremos fortalecer nuestra democracia formal pero también las iniciativas de democracia participativa. Queremos la garantía de contar con un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral, y el recuento efectivo de votos con plena certeza para la ciudadanía”, señaló.

“No queremos que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas por el gobierno o un partido. No queremos que se repitan los fraudes electorales que han marcado nuestra historia”, añadió.