Sale ‘El Bronco’ del hospital y lo trasladan al Penal de Apodaca

Monterrey.- De acuerdo a medios locales este sábado Jaime Heliodoro “N.” fue trasladado al Hospital Metropolitano y cerca de dos horas después fue trasladado de nueva cuenta al Penal de Apodaca tras realizarle unos estudios.

Trascendió que el exgobernador tendría una audiencia para este domingo; sin embargo, por su hospitalización fue aplazada hasta el lunes 11 de abril.

La causa de que fuese trasladado según algunos medios nacionales, se sintió mal en la audiencia al presentar náuseas, diarrea e hipertensión, provocando el mencionado cambio de audiencia.

TE PUEDE INTERESAR

Rescatan a 61 migrantes en Oaxaca dentro de camión; había 9 menores no acompañados

Mientras se le realizaban los estudios al exgobernador su esposa Adalina Dávalos Martínez acudió al hospital sin embargo ante medios reclamó que no se le permitió la entrada ni tener contacto con él.

“Dicen que ya está en el penal, pues vamos al penal. Lo que voy a pedir es que se me notifique la situación de salud de mi marido, eso lo he solicitado y lo he solicitado a través de la intervención del juez del distrito”, dijo a Milenio y otros medios presentes.

Al ‘Bronco’ lo atendían por diverticulitis desde hace años, sin embargo tras ser detenido, según su defensa legal se han incrementado los síntomas. (Con información de Milenio y El Financiero)