Platón y el gabinete de Claudia

Muchas son las apuestas de quienes serán los personajes que acompañarán a la presidenta electa Claudia Sheinbaum en la encomienda de la Presidencia de la República.

Para ello vale puntualizar que el artículo 89 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: (...) II Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes...”.

Así deriva la facultad del Presidente de designar a los secretarios de Estado que ocuparán esos cargos y la Dirección General de las empresas de participación estatal como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, etcétera.

En estos tiempos con la victoria de la Dra. Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana designará a parte de los miembros de su gabinete, es decir, a las personas más cercanas que le ayudarán a sus tareas como Presidenta.

En la antigüedad, el filósofo Platón que escribió una obra titulada: “La República”, señalaba que la población se dividía en tres estratos: trabajadores, guerreros y gobernantes, los más sabios eran los gobernantes.

Posiblemente Platón fue extremista o muy ideal al querer que los filósofos nos gobernaran, ahora corresponde a la Dra. Sheinbaum nombrar a su equipo, por lo que observo que desde los diálogos por la democracia integró un grupo muy profesional o preparado, algunos de ellos la acompañarán en su gestión.

Podríamos hacer decenas de ejercicios, pero hoy podemos dar algunas posibles designaciones en diversos cargos, por ejemplo: Juan Ramón de la Fuente podría ser secretario de Relaciones Exteriores; Ramírez de la O ya ha sido mencionado para que continúe como secretario de Hacienda, Omar García Harfuch podría ser el Consejero en Seguridad Nacional de la Presidencia, de la cual dependerán los sistemas de Seguridad Nacional como también la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los otros posibles nombramientos guardan el sigilo propio de estos tiempos, pues la designación como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le compete libremente a ella.

No podemos dejar de soslayar que habrá cierto rigor académico que veremos en el próximo gabinete, la propia presidenta electa es Doctora en Ingeniería Ambiental, pues para obtener dicho grado presentó una tesis en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada: “Tendencias y Perspectivas de la Energía Residencial en México. Análisis comparativo con las experiencias de conservación y eficiencia de los países de la OCDE”. En dicha tesis ratificó sus ideales y compromisos con el bienestar de la población, cito textualmente una de sus conclusiones: “La injusta distribución de la riqueza en nuestro país se hace cada vez más profunda. Las políticas de conservación de energía no deben ser un elemento adicional en esa diferenciación, por el contrario deben tender hacia la generación de un mayor bienestar en toda la población. La eficiencia energética no tiene por que oponerse a un desarrollo social más justo”.

Así que hagan sus apuestas, por lo pronto dicho equipo que sea el mejor por el bien del país, #Por México.

