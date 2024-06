¡Se logró el Cabrito Fest! La fiesta gastronómica que promueve a la industria restaurantera de Saltillo

La chef regiomontana, Edna Alanís mencionó que esta clase de actividades “ es un gran detonante , aunque hay que seguir picando piedra, no es fácil, se trabaja mucho, pero creo que es de esos grandes detonantes que tiene la industria para poder darse a conocer para integrarse más con la comunidad y para que haya más participación”.

¿CÓMO HA CRECIDO EL ‘CABRITO FEST’?

Si alguien ha estado presente en las ediciones del Cabrito Fest ha sido la chef Edna Alanís, por puede asegurar que ha crecido. “De hecho se nota porque ahora tenemos un festival con más metros cuadrados dentro de la misma institución, que se ha extendido, la gente si la observamos está feliz de la vida, es un aire maravilloso, todo está muy bien organizado, ahora hay pantallas, antes no había, hay más patrocinadores, es el claro índice de crecimiento”.

LAS HISTORIAS A TRAVÉS DE LOS PLATILLOS

Los platillos nos cuentan historias, entonces cerré preguntando en esta ocasión, los platos que habían degustado, qué les habían relatado, a lo que Alanís respondió. “Vengo como flotando de la emoción, me cuentan la historia de nuestras raíces familiares, en lo personal parte de mis raíces familiares están en Coahuila y me siento muy arraigada aquí, en particular a Saltillo, es como decir, lo traigo en la sangre, lo traigo en mi ADN”.