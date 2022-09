Salinas Pliego regalará ‘un millón’ e invitará a cenar a seguidores por su cumpleaños

A través de sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió que realizará algunas actividades para sus seguidores con motivo de su cumpleaños.

El dueño de TvAzteca y Elektra, compartió una foto al lado de su padre, y explicó que sus padres mandaban saludos a sus seguidores, pero que su padre le preguntó si no iba a regalar “un millón” por su cumple, a lo que Ricardo Salinas respondió: “va... además de la cena VOY A REGALAR un millón. Ya les diré cómo y cuando (aunque no especificó millón de qué, ya que el magnate no acostumbra regalar dinero en sus redes sociales, pues es partidario de ganarse el pan con el sudor de la frente).