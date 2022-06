“Saqué los cuchillos del patio para que llegue la lluvia”: Samuel García ante escasez de agua en NL

“ Todos los días crisis ¿y qué estamos haciendo nosotros?, ¿qué está haciendo la familia?, ¿qué está haciendo el ser humano? Cada uno de nosotros para que el consumo de 16 (mil litros por segundo) no deba pasar de 13. Ah, pero eso sí, no sale agua de la llave, ‘ingue su madre el gober y todos, pero ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta ”, indicó.

Aseguró que se puede salir de esta crisis del agua sin necesidad de enojarse, dividirse, sin pensar en el voto o en los partidos políticos. Asumió su responsabilidad como líder del Estado de Nuevo León y aseguró que esta situación puede cambiar.

“Yo sé que podemos salir de esta crisis, pero no es enojándonos, no es dividiéndonos, no es pensando en el voto ni en el partido político y asumo la responsabilidad como líder del estado de que ya tiene que parar la encrispación porque únicamente juntos vamos a parar esta crisis”, expresó García Sepúlveda.