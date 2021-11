Se deslinda NSO de arresto por Pegasus

CDMX.- La firma israelí NSO Group —creadora de Pegasus, el programa que fue utilizado en medio centenar de países para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y hasta algún jefe de gobierno— se desvinculó de cualquier relación con el primer detenido en México por el escándalo de espionaje en torno a este software.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el lunes del arresto y la apertura de proceso contra Juan Carlos G. R. por intervenir comunicaciones privadas sin mandato de autoridad.

En un mensaje enviado a The Associated Press, NSO Group aseguró que el detenido “no es, ni nunca fue, un empleado de NSO Group ni de ninguna de sus filiales”, pero no aclaró si tuvo alguna otra relación con él o con las mencionadas compañías. AP solicitó un comentario al respecto, pero no obtuvo respuesta.

NSO reiteró que su tecnología, destinada a rastrear presuntos criminales, “sólo puede ser vendida a agencias gubernamentales verificadas y que no puede ser operada por compañías privadas o individuales”.