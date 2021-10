Se lanza joven desde edificio en Xalapa, sobrevive; está hospitalizado

XALAPA, Ver.- Un hombre intentó suicidarse al lanzarse de un edificio ante docenas de testigos en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz. El momento en que el sujeto se lanzó de un edificio quedó videograbado y fue compartido en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Manuel C. Tello y Revolución de la ciudad de Xalapa. Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar a tratar de convencer de no suicidarse y rescatar al hombre, sin embargo se lanzó del edificio y los equipos de seguridad no contaban con herramientas para amortiguar su caída.

Aún con vida, la víctima fue trasladada a un hospital de la ciudad.