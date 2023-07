Se registra sismo de 5.2 de magnitud en Guerrero, se siente en CDMX

Por otro lado, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que, en las 18 estaciones sensoras, no ameritó Alerta Sísmica debido a que las estimaciones de energía en los primeros segundo no superó los niveles preestablecidos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres , informó que ante la baja aceleración del sismo, no ameritó la activación de la alerta sísmica y no se reportan daños.

“Se registró un sismo con epicentro en Altamirano, Guerrero, con una magnitud de 5.5. Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital”, indicó a través de su cuenta de Twitter.