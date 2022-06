Separan del cargo a titular de Seduvi por presunto abuso sexual contra trabajadora

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, comunicó que Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVI), sería retirado de su cargo, por algunos días, luego de que se resuelva la investigación en su contra por supuesto abuso sexual.

El incidente ocurrió, según testigos, con una trabajadora de la dependencia que lo señaló por abuso. Mientras, la mandataria de la CDMX refirió que el cargo estará bajo una mujer encargada del despacho de la Seduvi.

“En este momento se va hacer la investigación es lo que hay que hacer, se tiene que hacer la investigación, y le he pedido que mientras tanto se separe del cargo, y que muy pronto la fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes o no por esta acusación que se está haciendo, por lo pronto va a tomar unos días”, dijo Sheinbaum.

Por otro lado, la jefa de gobierno aclaró que así será hasta que la Fiscalía General de Justicia pueda sentenciar si hay suficientes elementos para establecer la denuncia.

“Nosotros no podemos hacer una valoración debe ser la autoridad en este caso la Fiscalía General de Justicia en el área de esta denuncia que se hace (...) en estos momentos, está tomando, no se dice licencia porque no es un cargo de elección popular, pero se va a tomar unos días donde no va estar trabajando para llevar las investigaciones”, afirmó.

Según el reporte, una mujer de 32 años habría sido víctima del abuso, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la CMDX. Recalcó que acababa de ser contratada por el funcionario, sin embargo, éste realizó tocamientos íntimos a la víctima sin su consentimiento.

“La fiscalía nos dirá si hay elementos suficientes y en función de eso tomaremos una decisión”, aseveró Sheinbaum.

Con información de El Universal.