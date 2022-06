Si no van a legislar que no cobren, dice AMLO a legisladores de oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra los legisladores de oposición -integrado por el PRI, PAN y PRD-, tras el anuncio de la moratoria legislativa para frenar cualquier reforma constitucional que pretenda enviar el Gobierno de México.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador les dejó en claro a los legisladores de oposición que si ya no van a legislar, que no cobren un sueldo.

“Ahora que los diputados o dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense, qué legisladores, ¿a quién perjudican? Al pueblo”, declaró.

Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren“, puntualizó.

“Que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada, de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, expuso.

La coalición Va por México presentó hace unos días la denominada moratoria constitucional “con el fin de preservar la división de poderes y la democracia, severamente lesionados en los tres años del actual gobierno”.

Las dos reformas constitucionales que pretende enviar López Obrador al Congreso de la Unión en lo que resta de su sexenio son la electoral y que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

