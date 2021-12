Sin ‘abrazos, no balazos’ habría más muertes: SSPC

CDMX.- “Abrazos, no balazos” es sinónimo de inteligencia y ha permitido que no haya más decesos de inocentes, así defendió esta política presidencial la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al comparecer ayer ante la Cámara de Diputados, afirmó que la detención de 2 mil 553 criminales de siete grupos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el aseguramiento de 13 mil 638 millones de pesos al crimen organizado en los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son logros por el uso de inteligencia y de operativos estratégicos sin afectar a la población, con lo que se dejaron atrás las incursiones reactivas.

“Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos, no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos, no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, opinó.

Ante legisladores de la Comisión de Seguridad Pública, Rodríguez Velázquez señaló que, en esta administración, no sólo se persigue a los objetivos criminales generadores de violencia, también se afecta su estructura delincuencial mediante la incautación de sus bienes y recursos económicos, que es donde más les duele.

“En este tenor, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 44 mil 603 cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado y aseguró 13 mil 638 millones de pesos porque a la delincuencia no sólo se le enfrenta con operativos, sino donde más les duele: en la cartera”, expresó.

La funcionaria indicó que con la estrategia de abrazos, no balazos se han disminuido la mayoría de los delitos, como el robo de combustible, secuestro y el robo a negocio, entre otros.

Sin embargo, admitió que no han podido revertir el estancamiento en niveles altos de las cifras de víctimas de homicidio doloso en el país, que en la primera mitad del sexenio suman 100 mil 242, según registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Nos falta bajar contundentemente el homicidio porque se contuvo, la espiral que venía hacía arriba en esta administración se contuvo, si no hubiéramos seguido esta estrategia fueran más altos los índices. Nosotros esperamos tener mejores resultados con la activación de la Guardia Nacional”, comentó.