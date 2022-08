‘Sin certezas de la muerte de estudiantes de Ayotzinapa’

CHILPANCINGO, GRO.- El abogado de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) no da “certezas científicas” de que los normalistas “están sin vida” porque las pruebas no se han corroborado.

“Lo que hoy se tiene en el informe todavía no alcanza un nivel de esclarecimiento, todavía no alcanza para decirles a los padres y madres, aquí están los restos o aquí están los elementos técnicos científicos de lo que habría ocurrido. Entonces no podemos afirmar que sí”, señaló.

Rosales Sierra reconoció que el informe de la Covaj presenta avances. Indicó que hay varios puntos esenciales, quizá el más importante es el reconocimiento que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, es un crimen de Estado.