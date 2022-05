Soldados de EU han tenido avistamientos de OVNIS al menos 400 veces desde el 2004: Pentágono

Ante esto, el demócrata André Carson dijo que hace más de medio siglo el Gobierno de Estados Unidos puso punto final al proyecto “ Blue Book” , que analizó 12.618 ovnis detectados por la Fuerza Aérea del país entre 1952 y 1969, pero que años más tarde, en 2017, los legisladores supieron que el Departamento de Defensa había iniciado de forma discreta un proyecto similar para seguir lo que Estados Unidos ha dejado de llamar ovnis para denominar fenómenos aéreos no identificados; y el año pasado el Congreso redactó las reglas para esta iniciativa.

De acuerdo a al agencia EFE , responsables del Pentágono afirmaron este martes ante el Congreso de Estados Unidos que sus militares se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde 2004.

Se cree que la razón de ese incremento es que los soldados han comenzado a informar más de este tipo de fenómenos, gracias al trabajo que se está haciendo para acabar con el estigma , ya que antes preferían no mencionarlo, así como al uso de drones.

El subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos , Scott Bray, mencionó un informe oficial publicado hace casi un año donde se afirmaba que el país ha detectado entre 2004 y 2021 un total de 144 fenómenos aéreos no identificados, pero al día de hoy la cifra ha subido a 400 avistamientos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuántos huracanes golpearán al territorio nacional?... estos son los estados que corren más riesgo

El legislador demócrata Adam Schiff se mostró intrigado, ya que el informe de junio del año pasado, difundido por la oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, recogía 18 fenómenos aéreos no identificados, que aparentemente disponían de una tecnología sofisticada y que volaron sin “ningún medio de propulsión discernible”, a lo que el subdirector de Inteligencia Naval respondió que no tienen constancia de que ningún rival pueda hacerlo. “Simplemente, diría que hay una serie de eventos sobre los que no tenemos ninguna explicación”.