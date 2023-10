Supera Sheinbaum por 30 puntos a Xóchitl en encuesta rumbo a las presidenciales

CDMX.- La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T) de Morena, Claudia Sheinbaum, encabeza la encuesta de preferencias del elector rumbo a los comicios de 2024 que realiza El Universal.

Este sondeo es el primero que realiza el diario mexicano luego de la designación de ambas aspirantes como virtuales candidatas para las elecciones de 2024.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lidera la encuesta con el 50 por ciento de las preferencias, mientras la opositora que impulsan PRI, PAN y PRD, obtiene 20 puntos porcentuales.

En la encuesta también se contempla como aspirante al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien tendría el 7 por ciento de los votos, aunque todavía no se defina si será el abanderado de Movimiento Ciudadano.

El estudio de opinión incluye también al actor Eduardo Verástegui, quien ha dejado ver su alianzas con la ultraderecha internacional y confirmó su intención de ir por la vía independiente, obtuvo 4 por ciento de las preferencias.

En este careo el 19 por ciento de los encuestados no manifestó interés en alguno de los aspirantes que se tienen hasta el momento.

En un escenario en el que los votantes no puedan elegir a su candidato favorito tendrían como segunda opción a Samuel García como elegido, con 20 puntos porcentuales. En este mismo contexto el 45 por ciento prefirió no dar una respuesta.

La medición fue realizada del 22 al 28 de septiembre mediante mil 200 entrevistas en viviendas a nivel nacional, con un margen de error de 3.23 puntos porcentuales y cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento.

REACCIONA SHEINBAUM

Después de ver los resultados de la encuesta de El Universal, la virtual candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, celebró la puntuación que le dan los ciudadanos.

“Esto demuestra que el pueblo no quiere regresar al pasado”, dijo en una entrevista con diversos medios de comunicación luego de participar en una asamblea informativa en Chilpancingo, Guerrero.

“Más que un asunto personal es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado, y eso es lo que muestra la encuesta, que el Movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado. Eso es lo que dice la encuesta”, remarcó la aspirante.

“En mi caso, lo que representamos es la continuidad de la transformación y ustedes han visto, no solamente es un asunto de quienes son parte del Movimiento. Es un asunto masivo, de que el pueblo de México quiere así, pero además hay muchísimas personalidades que es están sumando, artistas, académicos, empresarios, empresarias por todo el país, entonces este es un movimiento que ya no se puede parar”, puntualizó.