Suprema Corte: puntos clave para lograr la despenalización del aborto en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó hace algunas horas del día de hoy, 6 de septiembre, el proyecto de la Acción de Inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar Morales en relación a la despenalización total del aborto.

Este proyecto propone un cambio en el Código Penal del Estado que criminaliza el aborto en el estado de Coahuila, no obstante, si ocho de los once ministros votan a favor, los demás estados se verían obligados a modificar su legislación.

Los derechos del “bebé”

Una de las principales defensas hacia la vida de, a quien los ministros refieren como “embrión”, es que sus derechos deben ser otorgados en el momento de la concepción. Sobre esto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó: “Ni la Constitución, ni los Tratados Internacionales han considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico susceptible de ser titular de derechos humanos”.

Concretan que el ya popular “derecho a la vida desde la concepción”, no puede estar por encima de las libertades de personas ya nacidas, refiriéndose a mujeres y personas gestantes.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández agregó que el feto “no es considerado persona, no obstante, es objeto de tutela de la propia constitución que progresivamente aumenta a medida que avanza el embarazo, otorgándole derechos al momento de nacimiento”.

Con esto, se planea “cuidar de una vida cuando no se tienen las oportunidades vitales para hacerlo; a las mujeres se les priva del acceso igualitario a la educación, a la salud y a tener una vida plena y autónoma; obligarlas a llevar un embarazo no deseado tendrá un impacto significativo en su vida y en la de su hijo.”

Un atisbo a la desigualdad en México

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que “el delito de aborto es un delito que castiga a la pobreza; el tipo de aborto castiga, sobre todo, a las mujeres y niñas más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas de nuestro país”.

“Las razones que llevan a abortar a una mujer, las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que algunas se ven forzadas a hacerlo, las secuelas en su salud física y mental, la criminalización de que son objeto o la obligación de llevar un embarazo no deseado, producen un dolor humano inimaginable, sobre todo para las mujeres que viven en condiciones de marginación económica y social”, agregó.

Alberto Gelacio Pérez Dayán, otro de los ministros participantes, concede que “todo ser humano, sin importar su género, tiene derecho a la autonomía y libertad en el desarrollo de su identidad. Se debe considerar que en México hay un escenario de desigualdad y precariedad desde las etapas de infancia a la adultez”, aseguró, contemplando que esto repercute en la decisión de una mujer de ser madre, pues le otorga más obligaciones y la promesa de ofrecerle un a vida digna a su hijo, lo cual puede ser imposible en México, y el estado no ofrece la ayuda suficiente.

De igual manera, Javier Laynez Potisek afirmó que “es violencia de genero penalizar y castigar a la mujer por abortar, y relacionar feminidad con maternidad es un constructo social”, haciendo referencia a que está arraigado a tradiciones muy arcaicas. Laynez también concluye que “en México impera la desigualdad”, y castigar a la mujer también es parte de ello.

Por otro lado, Norma Lucía Piña Hernández agregó que la decisión del aborto “tiene un impacto intenso en la vida de las mujeres, pues pone en peligro su vida, además, se planea cuidar de una vida cuando no se tienen las oportunidades vitales para hacerlo; se les priva del acceso igualitario a la educación, a la salud y a tener una vida plena y autónoma”, haciendo hincapié en la desigualdad del país.

Mujer o “persona gestante”

Laynez no sólo hizo referencia a las mujeres, sino, a las personas que tienen la posibilidad de gestar, tal como lo sería una persona no binaria, que preferiría no ser referida como “mujer”, o un hombre transgénero. Este pequeño acto de inclusión alentó a diversos usuarios en redes a aplaudir las palabras del ministro.

Un proyecto “magnífico”

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández felicitaron al ministro Luis María Aguilar Morales por la ponencia del proyecto, y lo llaman un trabajo “magnífico” que aboga por los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Hasta ahora, se pronunciaron a favor del proyecto el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.

El día de mañana, 7 de septiembre, a las 11:00 horas, se continuará con la segunda ronda, donde votarán los ministros faltantes, es decir, Ana Margarita Ríos Farjat, José Fernando Franco González-Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Puede suceder que cambien de opinión en la segunda ronda del pleno, pues los cambios y modificaciones que solicitaron al ponente podrán ayudar a determinar el voto de cada ministro.