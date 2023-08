Todo lo que tienes que saber sobre el primer debate republicano y la ausencia de Trump

Ocho candidatos presidenciales republicanos tendrán la oportunidad de poner a prueba su valía durante el primer debate primario de 2024 de esta noche.

El debate de dos horas se llevará a cabo en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, a partir de las 9 pm, (8 pm hora de la Ciudad de México).

El presentador político jefe de Fox News, Bret Baier, y la presentadora de “The Story”, Martha MacCallum, interrogarán a los candidatos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, el senador Tim Scott (R-SC), el ex vicepresidente Mike Pence, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum y Asistirá el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

El Comité Nacional Republicano confirmó el lunes que los ocho aspirantes presidenciales republicanos habían calificado y serán ubicados según sus cifras en las encuestas, con los candidatos con mayor apoyo en el centro del escenario.

Eso significa que los contendientes se alinearán de izquierda a derecha de la siguiente manera cuando los vean desde la audiencia: Hutchinson, Christie, Pence, DeSantis, Ramaswamy, Haley, Scott y Burgum.

El favorito y expresidente Donald Trump anunció el domingo por la noche que no asistiría al debate, citando su ventaja “legendaria” en la contienda de 2024. El ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, transmitirá una entrevista pre grabada con Trump durante el debate en X, anteriormente conocido como Twitter.

Varios sustitutos de Trump, incluidos Donald Trump Jr. y los representantes Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia), Byron Donalds (republicano por Florida), Matt Gaetz (republicano por Florida) y Carlos Giménez (republicano por Florida), han dijeron que asistirán.

Sin embargo, sólo los candidatos que participan en el debate pueden traer sustitutos a la “sala de giro” posterior al evento, a menos que sean invitados de organizaciones de medios.

El RNC exigía que los candidatos tuvieran al menos 40 mil donantes individuales únicos para su campaña (y al menos 200 donantes únicos de cada uno de los 20 estados y territorios diferentes) y que obtuvieran al menos el 1% de apoyo en tres encuestas nacionales o dos encuestas nacionales y dos encuestas. de uno de los cuatro estados de votación anticipada: Iowa, Nevada, New Hampshire y Carolina del Sur.

También pidió a los posibles nominados que firmaran un compromiso, comprometiéndose a asistir únicamente a debates sancionados por el partido y apoyar al eventual candidato republicano.

La alcaldesa de Miami, Frances Suárez, el exrepresentante de Texas Will Hurd, el locutor de radio conservador Larry Elder y el empresario de Michigan Perry Johnson no calificaron para el debate.

Suárez, Elder y Johnson anunciaron días antes del evento que sus campañas habían alcanzado los umbrales de donantes y encuestas, pero aparentemente se basaron en encuestas que no cumplían con los requisitos de la RNC.

Elder y Johnson dijeron el martes que demandarían al RNC por lo que llamaron un proceso “amañado”.

Hurd criticó al Comité Nacional Republicano por “falta de transparencia y confusión” en torno a los criterios del debate y dijo que prometió “no firmar un juramento de sangre a Donald Trump” para poder ser candidato.

Otros dos candidatos declarados, el empresario y pastor de Texas Ryan Binkley y el ex alcalde de Cranston, RI, Steve Laffey, tampoco cumplieron con los requisitos del RNC.