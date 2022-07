‘Tráiler de la muerte’ donde fallecieron 53 migrantes generó 1 millón de dólares a cárteles de la droga

Tras el hallazgo de decenas de migrantes quienes fallecieron asfixiados al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, se dio a conocer el costo que genera a los cárteles de la droga el traslado de centroamericanos y connacionales.

El costo y riesgo de se detenidos hace que los criminales cobren entre cuatro y 5 mil dólares (entre 80 mil 492 y 100 mil 615 pesos).

Sin embargo, los costos suelen incrementarse dependiendo de el lugar de origen , si desde Centroamérica, el sur de México o cerca de la frontera.

“También depende de qué ruta quieran y si va a ser, por ejemplo, nomás cruzando el río Bravo”, comenta Abigaíl, prima de un traficante de personas, o pollero, y quien pidió el anonimato.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que migrantes localizados en Texas fueron rociados con condimentos para bistec

La mujer dijo que antes, los coyotes eran quienes controlaban el negocio, pero con el avance del narcotráfico también eso ha cambiado.

De acuerdo con registros de las autoridades en ambos lados de la frontera, los cárteles de la droga más involucrados en el negocio de trata de personas son los remanentes que quedan de Los Zetas y del Cártel del Golfo.

“Esos batos están en todo, no se les escapa una y pos no hay de otra que pagarles lo que piden o darles un porcentaje. A veces ponen a sus hombres de polleros, pero aquí es la ley de ellos y no hay pa dónde hacerse. El gobierno —federal y estatal— es pura jalada, no sirven pa ni madres”, describe Abigaíl.

De acuerdo con la Current Population Survey (Encuesta de Población Actual), efectuada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 1992 un cruce de México al país vecino, por tráiler, cruzando el río Bravo o por otra vía, costaba en promedio 300 dólares (6 mil 37 pesos, al cambio de hoy). Veinte años después, en 2012, el mismo tipo de cruce costaba entre 2 mil y 3 mil dólares (entre 40 mil 246 y 60 mil 369 pesos). Hoy, dependiendo del tipo de cruce, cuesta entre 5 mil y 15 mil dólares (hasta 301 mil 846 pesos).

Visto de esta manera, el tráiler donde murieron 53 migrantes, 27 de ellos mexicanos, fue un negocio de alrededor de un millón de dólares (20 millones 130 mil pesos).

Pese al alto costo, los migrantes están dispuestos a hacer cualquier sacrificio, a endeudarse por décadas, con tal de lograr el sueño americano. Porque si antes con 15 mil dólares podían poner un negocio en sus países de origen hoy no pueden hacerlo. “Pongas lo que pongas, ahora tienes que pagar piso y pagar seguridad y aun así, estar a las vivas para que no te secuestren o te asalten a ti o a alguno de tu familia. Hoy es más negocio jugársela para llegar al gabacho”, dicen a este diario Lidia y Jorge, un matrimonio originario de El Salvador.

En sus lugares de origen sus vidas también están en riesgo. Al menos, viajando tienen la esperanza de lograr una mejor calidad de vida.

¿Cuántos migrantes viajaban en el tráiler encontrado en Texas?

De acuerdo con la información del INM presentada este miércoles, el vehículo encontrado en San Antonio transportaba a 67 migrantes.

Al menos 51 de estos murieron asfixiados, entre los que se encontraban 39 mujeres y 12 hombres.

Del total de fallecidos, se han identificado a 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos, dos salvadoreños y aún hace falta verificar la identidad de uno.

Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona. Entre los heridos hay tres mexicanos y 13 de nacionalidades no identificadas.