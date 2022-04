Tramo 5 del Tren Maya pasará por zona rocosa, no afectará cenotes ni ríos subterráneos: AMLO

Desestimó los amparos que se han tramitado y otorgado en contra de la obra y subrayó que estos procesos no los han presentado ni los ejidatarios ni los pequeños propietarios de la zona , quienes ya dieron su anuencia para la construcción del proyecto.

El presidente garantizó que el diseño y trayecto del Tren Maya, en particular en el impugnado tramo 5, no afectará ningún cenote ni los ríos submarinos . “Quienes nacieron aquí saben muy bien que donde hay más presencia de cenotes y ríos submarinos es en la zona más cercana a la costa (la carretera federal)”.

“Quero agradecer de nuevo el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste. Han tenido actitud generosa, fraterna, nos han dado su confianza. Hay ejidos aquí donde son de las zonas más delicadas porque hay muchos cenotes y ríos submarinos y aquí los ejidatarios han ayudado para que se construya el tren sin afectar cenotes, en una actitud ejemplar que no voy a dejar de reconocerles, porque les va a beneficiar el tren. Y además están a favor de la transformación del país. Nos tienen confianza y saben que nosotros no vamos a destruir la naturaleza ni vamos a afectar el medio ambiente. Al contrario lo que buscamos es fortalecerlo, crear áreas naturales protegidas”.

El mandatario aseveró que de los más de 2 mil 500 kilómetros que engloban la obra, sólo en 100 –del tramo 5, el más pequeño— es donde se han dado estas oposiciones. Y remarcó que quienes protestan no son los ciudadanos y ejidatarios de la zona, sino otras personalidades a las que calificó como “falsos ambientalistas”.

En este tramo “no se fue por la carretera. Dicen (las personalidades opositoras) ‘a ver, vamos a la carretera’. Ésta está más cerca de la costa y hay más vulnerabilidad y lo que se buscó es irnos a los espaldares, a las tierras de atrás, donde hay más firmeza en el suelo y hay menos cenotes o no hay o menos ríos submarinos”.

Por el contrario, “son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios y otras, incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos”.

Rememoró que pasó algo parecido en un intento por frenar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, estado de México.

“Llovieron los amparos, no de los dueños de la tierra ni de los habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones, de los que quisieran que nos fuera mal, del bloque conservador, reaccionario. Pero nosotros, creo que de dominio público ya es sabido, que somos perseverantes, no nos rendimos a la primera, además ya los conocemos. Cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo: campaña en medios, amparos. Un abogado de primera, (Ignacio) Burgoa, ya finado, los interpuso, y salimos adelante. Los medios de información en contra, no todos, pero sí. Llegaron a decir que los segundos pisos se iban a caer”.

Dijo que ya está acostumbrado a este tipo de estrategias de los sectores opositores y hasta bromeó: “En el caso de los segundos pisos, hasta terminaron copiándonos. Nos deben el derecho de autor”.

Con información de medios