Tres mujeres demandarán al polémico influencer Andrew Tate por presunto abuso

Tres mujeres en el Reino Unido han presentado nuevas denuncias de violación y abuso contra el autoproclamado misógino Andrew Tate, ya que el controvertido influencer permanece bajo arresto domiciliario en Rumania por cargos de violación, tráfico y crimen organizado.

Las mujeres, que ahora tienen entre 20 y 30 años, dicen que sufrieron graves daños físicos y psicológicos como resultado del presunto abuso que enfrentaron mientras trabajaban como modelos de cámara web para Tate cuando vivió en Inglaterra de 2013 a 2016.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Denisse Dresser se atreve a decir que se debe de cancelar la mañanera, si está confundida’: AMLO

Las mujeres, representadas por McCue Jury & Partners, quieren “probar ante el tribunal que Andrew es abusivo, coercitivo y controlador y que sus declaraciones públicas sobre las mujeres no son más que una fantasía”, informó Sky News.

Su abogado, Matt Jury, dijo que sus acusaciones incluyen violación y agresiones sexuales y físicas, como apuntar con armas a las cabezas de las mujeres y estrangularlas con cinturones.

El grupo de mujeres denunció el abuso de Tate a la policía hace unos ocho años. Fue arrestado tres veces bajo sospecha de violar a dos mujeres y otra vez por asalto, pero el caso fue abandonado poco después sin más acción.

“Cuando acudieron a la policía, sus denuncias no fueron tratadas con seriedad, la policía no tomó medidas efectivas. La evidencia no estaba allí”, dijo Jury. “Somos conscientes de la evidencia que se proporcionó, debería haber sido suficiente para justificar una investigación de intención criminal adecuada y, en nuestra opinión, para presentar cargos”.

El jurado agregó: “Si se hubieran presentado esos cargos y él hubiera sido arrestado aquí en Inglaterra, entonces tal vez no habría huido a Rumania, donde se informa que cometió más crímenes terribles contra las mujeres”.

Una de las presuntas víctimas de Tate dijo que nunca pensó que volvería a ver al ex boxeador de kickboxing después de que dejó el Reino Unido en 2017, y su ascenso al estrellato en las redes sociales fue un “gran impacto para el sistema”.

“Después de conocer a Andrew por primera vez, mi vida se vio afectada negativamente por la manipulación mental diaria y el abuso físico que soporté todos los días”, dijo la víctima. “Ahora sufro de depresión, ansiedad, estrés y me han diagnosticado PTSD.

Un portavoz de la Tate dijo que niega “vehementemente” las últimas acusaciones, de las que dijo no tener conocimiento hasta que se anunció en la prensa la acción legal pendiente.

Tate, de 36 años, ciudadano británico-estadounidense, se encuentra actualmente en arresto domiciliario en Rumania junto con su hermano y dos mujeres rumanas. Enfrenta cargos por violación, trata de personas y crimen organizado.

Tate y su hermano Tristian han sido acusados de dirigir una banda del crimen organizado, en la que seducían y engañaban a mujeres para el tráfico sexual, y algunas presuntas víctimas acusaban a los hermanos de violación.

Al menos seis víctimas se han presentado alegando “actos de violencia física y coerción mental” y explotación sexual.

Las dos mujeres rumanas implicadas, Naghel Georgiana Manuela y Radu Alexandra Luana, también han sido detenidas en relación con los presuntos delitos.

Tate ha afirmado repetidamente que los fiscales rumanos no tienen pruebas y alegó que su caso es una conspiración política diseñada para silenciarlo. Desde su liberación de la detención policial, ha ganado al menos 500.000 seguidores en Twitter, lo que eleva su seguimiento total a más de 5 millones.

Anteriormente, fue expulsado de varias plataformas de redes sociales por expresar puntos de vista misóginos y discursos de odio.