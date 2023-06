Trump descarta a los rivales republicanos de 2024

El expresidente Donald Trump criticó el jueves a sus rivales en las primarias presidenciales republicanas de 2024 por participar en la carrera y criticó a su principal competidor por insistir en que se necesita un presidente republicano por dos mandatos para revertir las políticas de la administración Biden.

Trump, de 76 años, apuntó a sus oponentes durante un evento en el ayuntamiento pregrabado en Clive, Iowa, moderado por el presentador de Fox News, Sean Hannity.

El excomandante en jefe se refirió al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, cuando Hannity le preguntó qué tan rápido podría “cambiar de marcha” y abordar la crisis en la frontera sur, hacer que el país sea energéticamente independiente, mejorar los sistemas escolares y “recuperar la ley y el orden y la seguridad y la protección” si es elegido.

“Creo que muy rápido”, respondió Trump, antes de hacer referencia a los comentarios que DeSantis hizo el martes en Iowa sobre la importancia de elegir un candidato que sea elegible para cumplir dos mandatos en el cargo.

“Permítanme decir, entonces escuché a DeSantis decir: ‘Oh, bueno, tengo ocho años, tengo ocho años, él tiene cuatro’. No necesitas cuatro y no necesitas ocho, necesitas seis meses. Dentro de seis meses”, dijo Trump, y agregó: “Y, francamente, no votaría por él porque dijo que necesitas ocho años. Necesitas seis meses.

El martes, en su primer evento oficial de campaña como candidato presidencial, DeSantis dijo: “Y seamos claros, realmente se necesitan dos mandatos como presidente para poder terminar este trabajo. La burocracia está tan arraigada que creo que podemos traer de vuelta a George Washington y no creo que pueda arreglarlo en un solo período de cuatro años”.

El expresidente también disparó a los rivales más abajo en las encuestas que DeSantis, cuestionando el propósito de sus candidaturas a la Casa Blanca, incluido el exgobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, quien, según los informes, planea ingresar a la refriega de las primarias presidenciales republicanas la próxima semana en New hampshire.

“No sé por qué la gente lo está haciendo. Están al 1%. Algunos están en cero. Escuché que Chris Christie está entrando”, dijo Trump, lo que provocó una carcajada estridente de la multitud.

“Tenía un 6% en Nueva Jersey, que es, me encanta Nueva Jersey, pero un índice de aprobación del 6% en Nueva Jersey. ¿Cuál es el propósito? Y está en cero en las encuestas”, afirmó Trump.

Trump también ridiculizó al exgobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson , llamándolo “Ada” y sugiriendo que los votantes nunca han oído hablar de él.

“Yo lo llamo ‘Ada’ Hutchinson. No lo llamo Asa, lo llamo ‘Ada’. Le puse un pequeño nombre por alguna razón, por ciertas razones. Pero este tipo, nadie sabe quién diablos es. Nunca, nunca es bueno”, argumentó Trump.

“No entiendo lo que están haciendo”, continuó Trump, sugiriendo que algunos candidatos estaban votando “menos de cero”.

“Cuando estás en el 1 % o menos, conoces el 1 %, dice 1 % con una flecha que apunta hacia la izquierda. Hay un tipo que está en cero con una flecha apuntando a la izquierda, eso significa que está en menos de cero”, dijo Trump entre risas.

El expresidente luego declaró que centraría sus ataques en DeSantis, dado que actualmente ocupa el segundo lugar en la mayoría de las encuestas.

“Realmente vas tras el segundo. Y creo que el segundo está bajando tanto y tan rápido que no creo que vaya a ser segundo por mucho más tiempo. Creo que va a ser tercero o cuarto”, predijo Trump.

El expresidente también declaró que es “el momento más grave y el momento más peligroso en este momento en la historia de nuestro país”, citando la incursión de Rusia en Ucrania y el ruido de sables de China contra Taiwán.

También elogió las investigaciones dirigidas por el Partido Republicano sobre la supuesta operación de tráfico de influencias de la familia Biden llevada a cabo por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio).

“Están haciendo un trabajo fantástico”, dijo Trump, acusando al presidente y a su hijo Hunter Biden de “estar protegidos” por un “sistema injusto”.

“Es un sistema unilateral, es un sistema muy injusto, pero están siendo protegidos”, dijo el expresidente.

“Cuando miras toda esta criminalidad, como si la computadora portátil tuviera tantas cosas, es tan mala, es tan perversa y, sin embargo, no quieren hacer nada”, dijo Trump, refiriéndose al Departamento de Justicia y al Departamento de Justicia. Computadora portátil abandonada en un taller de reparación de computadoras de Delaware por Hunter Biden en 2019.