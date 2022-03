Ucraniana dice que fue violada por soldados rusos mientras su hijo lloraba

Una mujer ucraniana denunció que fue violada por dos soldados rusos a principios de este mes después de que uno de ellos matara a tiros a su esposo.

Natalya dijo que los crímenes tuvieron lugar en su casa, cerca del pueblo de Shevchenkove, ubicado en las proximidades de Kyiv, el 9 de marzo. Su hijo lloraba en una habitación contigua mientras la violaban repetidamente, agregó.

La madre y su hijo de cuatro años huyeron de la propiedad cuando sus atacantes se durmieron borrachos. Se dirigieron al oeste y ahora viven en la ciudad ucraniana de Ternopil.

La semana pasada, Iryna Venediktova, fiscal general de Ucrania, dijo que el país había iniciado su primera investigación sobre una acusación de violación contra los soldados rusos. El caso en cuestión fue presentado por Natalya.

En declaraciones para The Times, Natalya (que no es su nombre real) habló sobre los horrores que había sufrido. También le dijo al periódico que su hijo aún no sabe sobre la muerte de su padre.

Después de que las fuerzas rusas ingresaran a la aldea el 8 de marzo, Natalya y su esposo colgaron una sábana blanca en la puerta para mostrar que eran civiles, aseguró.

Natalya agregó que el perro de la familia fue asesinado a tiros por uno de los soldados a la mañana siguiente. Más tarde, un comandante ruso, que la había mirado con lascivia ese mismo día, llegó a su casa con un oficial más joven al que no había visto antes.

La mujer de 33 años dijo que el joven mató a su esposo cuando él salió a ver quién estaba haciendo ruido afuera.

Luego, ambos hombres entraron en la casa y le ordenaron que se desnudara, según su testimonio. Según los informes, uno de ellos le dijo entonces que se callara o iría a buscar a su hijo y “le mostraría los sesos de su madre esparcidos por la casa”.

“Me dijo que me quitara la ropa. Luego ambos me violaron uno después del otro. No les importó que mi hijo estuviera llorando en el cuarto de calderas. Me dijeron que lo callara y volviera. Todo el tiempo sostuvieron el arma junto a mi cabeza y se burlaban de mí, diciendo ‘¿cómo crees que la chupa? ¿La matamos o la mantenemos con vida?’”.

Natalya dijo que los dos hombres se fueron, pero luego regresaron a violarla de nuevo. Se quedaron dormidos en su tercera visita a la casa, agregó.

Natalya describió su escape y el de su hijo: “Cuando yo estaba abriendo la puerta, mi hijo estaba de pie junto al cuerpo de su padre, pero estaba oscuro y él no entendió que era su padre. Él dijo: ‘¿Nos dispararán igual que a este hombre de aquí?’”.

El cuerpo de su esposo no ha sido recuperado. “No podemos enterrarlo, no podemos llegar al pueblo, porque el pueblo todavía está ocupado”, dijo Natalya.

“Los recuerdos son duros”, agregó. “No sé cómo voy a vivir con todo eso, pero aún entiendo que mi esposo construyó esta casa para nosotros. Nunca sería capaz de decidirme a venderla”.

Recientemente, Maria Mezentseva, diputada ucraniana, destacó el caso de Natalya y dijo que Ucrania “definitivamente no guardaría silencio” sobre tales crímenes.

“Hay muchas más víctimas además de este único caso que ha hecho público el fiscal general”, dijo la política para Sky News durante el fin de semana.

A principios de este mes, Lesia Vasylenko, otra diputada ucraniana, habló de cuántas mujeres alemanas fueron violadas por los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial. “Rusia vuelve a utilizar la violación como instrumento de guerra. Esta vez en Ucrania. La historia se repite”, declaró.

Moscú niega que sus soldados hayan atacado a civiles desde que invadió Ucrania el mes pasado. Sin embargo, al menos 1.119 civiles han muerto hasta el momento, según la ONU.

