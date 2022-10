Un tiroteo más en escuela de EU, ahora en Missouri; deja tres muertos, incluido el agresor

Al menos tres personas, incluido el presunto agresor, murieron en un tiroteo dentro de una escuela secundaria en la ciudad de St. Louis, Missouri en el medio oeste de Estados Unidos.

El comisionado de policía de St. Louis, Michael Sack, declaró que otras seis personas resultaron heridas en el tiroteo de hoy por la mañana en Central Visual and Performing Arts High School.

Publicidad

Dijo que ente los fallecidos había una mujer adulta, una adolescente y el presunto tirador.

Los estudiantes de la escuela le dijeron al St. Louis Post-Dispatch que muchos de ellos se atrincheraron en sus aulas para mantenerse a salvo.

TE PUEDE INTERESAR: Se cumplen 8 meses de que Rusia desatara una guerra en Ucrania y estos son los momentos más cruciales

Publicidad

David Williams, un maestro de matemáticas en la escuela, le dijo al periódico que el director de la escuela habló por el altavoz alrededor de las 9 a.m. y dijo la palabra clave que indicaba que un tirador en la escuela estaba en el edificio.

Las Escuelas Públicas de St. Louis dijeron en Twitter que el tirador fue “rápidamente detenido por la policía dentro de CPVA”.

The Associated Press citó informes de la televisión local, que dijeron que la policía ingresó al área con armas desenfundadas poco después de las 9 a.m.

Publicidad

El presunto tirador no ha sido identificado, pero la policía lo describió como un hombre de unos 20 años.

La Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas se especializa en las artes visuales y escénicas.