Una más a la lista, AMLO acusa a exembajadora de pasarse al “bloque conservador”

Al ser cuestionado sobre este tema, el presidente López Obrador dijo no arrepentirse de haberla nombrado embajadora en Washington y que cada quien es libre de tomar otro camino.

Es “muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal.

“¿Se arrepiente de haberla nombrado?”, cuestionó un periodista durante “La Mañanera”.

“No no, pero si está diciendo cosas, que no son cosas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica (...) Es normal que se den estas cosas, son posiciones distintas, contrapuestas”, respondió el presidente.

“¿Lo traicionó?”, cuestionó el comunicador en la conferencia.

“No, no, es que cada quien es libre, aquí no se obliga a nadie, cada quien es responsable de su acto y la historia nos juzgará. Quien quiera tomar un camino, que lo siga, quien quiera tomar otro camino, es libre, es maravilloso eso, es muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”, agregó.