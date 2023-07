Vinculan a proceso a Marco ‘N’, presunto implicado en robo de relojes en Plaza Antara

Por otra parte, también fue vinculada a proceso Yulissa “N”, quien fue detenida junto a Marco.

Ella no está relacionada con el robo de 15 relojes en la joyería, no obstante, se le investiga por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho, debido a que al momento de ambas detenciones las autoridades encontraron dosis de drogas.

Ella permanecerá en prisión preventiva justificada durante los dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El abogado de Yulissa, César Neri, denunció que durante la audiencia le impidieron defender a su clienta, a quien impusieron una defensa pública.

“Esta defensa contaba con elementos suficientes para una no vinculación a proceso”, dijo el litigante, no obstante, no lo pudieron hacer debido a ello.