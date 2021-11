“Ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar para niñas y niños con cáncer”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo sentir mucha “tristeza” debido a que conservadores apoyan a madres y padres de niños de cáncer, buscando aprovecharse de la situación para volver al anterior sistema compra de medicamentos, el cual tachó de corrupto.

Dese Zacatecas, donde se llevó a cabo la conferencia matutina, López Obrador afirmó que su Gobierno ya se encuentra en la compra de medicamentos oncológicos para que ya no falten los hospitales públicos del país y se garantice la salud de los niños que sufren esta enfermedad.

“Estoy sintiendo que siguen, siguen y siguen con campaña en contra nuestra. Me da mucha tristeza porque están apoyando a mamás y papás que tienen niñas y niños con cáncer, están manteniendo esas organizaciones, para que nosotros demos marcha atrás y volvemos al mismo sistema de compra de medicamentos a corruptos, pues no”, expuso.

“Ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar para niñas y niños con cáncer, estamos trabajando en ese propósito”, argumentó.

Relacionado: “Enfrentamos la pandemia con eficacia, nuestros resultados son mejores”, presume AMLO

El mandatario mexicano reiteró que ya se hicieron los contratos para la compra de medicamentos, sin embargo, aceptó que no se han podido distribuir de manera eficiente, tachando incluso de “ineficiencia o mala fe” por parte los distribuidores.

“Resulta que se compró la medicina y se hizo contrato con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe, no distribuyeron los medicamentos. Esto es como una carrera de obstáculos, porque es mucha hambre al dinero”, subrayó,

Ahora vamos a que entre todos, así como se distribuyen las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar, me dejo de llamar Andrés Manuel. Le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas ¡cómo no! Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos ¿por qué no vamos a poder nosotros? Son medicinas”, señaló.

La crisis por el desabasto de medicinas en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de las medicinas impuestos por el Gobierno de López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Mientras que en 2020 esto se complicó por la cobertura de la pandemia de COVID-19.

En los últimos meses, el Gobierno mexicano informa puntualmente de la adquisición de medicamentos para tratar diferentes enfermedades y asegura combatir la escasez existente para algunos tratamientos a diario.