“Enfrentamos la pandemia con eficacia, nuestros resultados son mejores”, presume AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que su Gobierno enfrentó “con eficacia” la emergencia sanitaria por COVID-19, e incluso dejó en claro que los resultados son mejores con respecto a otros países.

“Enfrentamos el grave problema de la pandemia con eficacia, nos dolió muchísimo, porque hubo pérdida de vidas humanas, más sigue habiendo, pero en el concierto de las naciones nuestros resultados son mejores”, declaró.

“Claro, no se puede comparar esto porque es muy delicado, pero tenemos menos fallecidos de acuerdo a nuestra población que en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, pero eso no se dice, tuvo que ver desde luego con la gente”, argumentó.

En la última jornada, México acumuló un total de 293 mil 186 defunciones confirmadas y tres millones 872 mil 263 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el país.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

López Obrador agradeció al pueblo de México, pero sobre todo a los médicos de primera línea, por enfrentar la pandemia de coronavirus en el país.

“Nos ayudó mucho el pueblo, los médicos, el personal de salud de primera. A pesar de que los conservadores del bloque reaccionario estaban en contra, no tuvimos un paro de médicos durante la pandemia y empezamos a trabajar, porque así se presentaron las circunstancias, sin el equipos necesario y arriesgaron su vida muchos para salvar vidas”, destacó.

El jefe del Ejecutivo federal resaltó también el plan de vacunación anticovid en México, del cual afirmó que no se descarta una tercera dosis a los adultos mayores.

“Y también el que se consiguió la vacuna primero que en otras partes, vacunas suficientes, nunca nos han faltado y vamos a continuar vacunando porque con este tiempo, a la llegada del invierno, vamos a tener más riesgos. Ahora está a la baja la pandemia, los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado acepte y se proteja, y no es obligatorio, es voluntario”, afirmó.

“Ya comenzó la vacunación de 15 a 17 años, estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis empezando con adultos mayores. También no nos faltaron las camas, los ventiladores, nadie se quedó sin una cama, un ventilador, entonces todo eso ayudó mucho”, señaló.

