‘Yo no maté a nadie’; arremete Palazuelos y acusa a Morena de difamación

“Matamos al gordo, matamos a otro güey”, así confesó Roberto Palazuelos a Yordi Rosado para un video de YouTube. Además dijo que por su “conocimiento jurídico” se trató de “legítima defensa”.

Empero, aunque Rosado le cuestiona si él fue quien disparó, el precandidato no especificó exactamente, dando a entender que se trataba de un tumulto en donde diversas personas detonaron sus armas de fuego.

Por otro lado, en entrevista con Ciro Gómez Leyva retracta que no ha matado a nadie, además, acusa a Morena de lanzar una “campaña en su contra” para desprestigiarlo.

“Yo nunca maté a nadie, yo disparé al aire, disuadí al aire, tenia una portación de arma de la Defensa, no tengo antecedentes penales, nunca he matado a nadie y están haciendo todo este rollo porque quieren tapar los escándalos de la casa en Houston”, aseveró.

Aunque Ciro cuestiona que en entrevista con Yordi Rosado él dice haberlo hecho, Palazuelos recalcó que “no; dije que disparé pero yo no lo maté”.

“A la hora que se hizo el peritaje salió que quien le dio fue el escolta y la prueba es que yo no tengo ningún antecedente penal ni ninguna responsabilidad penal de nada. La carpeta de investigación está ahí en la Miguel Hidalgo y a mí me soltaron inmediatamente”, concluyó.

Entonces, Ciro arremete insistiendo que Palazuelos afirmó que “matamos al gordo, matamos a otro güey”.

Sobre ello, el precandidato insiste: “La escolta, la escolta lo mató. Además, déjame decirte una cosa del gordo ese, ese señor había salido de la cárcel después de 4 años y medio por robo a mano armada y justo cuando acababa de salir, asaltó a unas personas en la avenida Masaryk, y como se opuso la persona que venía manejando los mató a los 2, mató a una pareja. Dos días después, me trató de agarrar a mí y me defendí, también es la inseguridad tan fuerte en este país”.

Sobre ello, también criticó la inseguridad en México, asegurando que deberían cuestionarse políticas de uso de armas para que las personas puedan “defenderse”.

“Que la gente pueda tener armas en su casa, que no sean de uso exclusivo para que puedan protegerse siempre, las armas te pueden salvar la vida. Si yo no hubiera tenido un arma ese día o no hubiera venido con una persona armada, no estaría hablando contigo... Además, eso pasó en 2001”.

Sobre su entrevista con Yordi Rosado y el por qué salió a la luz, justificó que Morena trata de hacer campaña contra su persona, difamándolo.

“Si yo no estuviera en tercer lugar, no me estarían atacando como me están atacando”, indicó, en relación con la difusión de estos escándalos, donde culpa a la noticia de la casa de Houston del hijo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.