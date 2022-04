10 razones para estudiar Derecho en la Academia IDH

A Mirto, Tecate

La Academia IDH lanzó el jueves pasado la convocatoria para la primera generación de la Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos que comenzará en agosto de este año. Este es un modelo de transformación social: preparar al nuevo ejército de personas profesionales del Derecho para defender los derechos humanos.

No es un programa más. Es una gran apuesta generacional. No hay justicia sin juristas comprometidos con los derechos. Para vivir en una sociedad democrática no basta con tener valor, convicción y empatía con el más débil. Es necesario, además, ser un profesional en la ciencia de la dignidad humana.

En la realidad la comunidad tiene una exigencia puntual. Juzgadores, fiscales, asesores o funcionarios que les corresponde defender los derechos, no lo hacen por ignorancia. No saben interpretar los derechos humanos. Son insensibles. Son malos servidores públicos porque están a favor de la arbitrariedad del poder. Si se aprende una buena teoría de los derechos se asegura, en efecto, una buena práctica para hacerlos efectivos y reales para evitar el abuso del más fuerte.

Sin duda, los problemas estructurales de la injusticia e impunidad exigen conocimientos de alta especialización para erradicarlos. Los futuros juristas deben aprender a hacer normas justas, aplicarlas con políticas públicas pertinentes y defenderlas a golpe de sentencias basadas en la razón del Derecho. ¿Eso se aprende en las carreras tradicionales del Derecho? No. Lo que aprenden, desafortunadamente, es una concepción contraria: el contra natura iuris.

La deformación profesional de los juristas se ha deteriorado

aún más en los últimos años. Existen todavía escuelas de leyes en donde, por ejemplo, aprenden el nuevo Derecho Familiar con profesores misóginos. Son campeones

del lenguaje discriminatorio.

El colmo: enseñan con la violencia de género. Es censurable e impresentable. Son escuelas del crimen. No del Derecho.

Para los que hemos participado como profesores en la educación con perspectiva de derechos humanos, estamos muy contentos en que ahora la AIDH ofrezca en el Campus de Arteaga de la UAdeC una nueva oportunidad de calidad internacional: educación transformadora para la próxima generación de juristas que les interese formarse de manera contemporánea en la ley de la dignidad humana, la de los derechos humanos.

Aquí 10 razones para inscribirte en la #LicenciaturaAiDH:

1. La base de la planta docente tiene doctorado y maestría en Derechos Humanos, con una gran obra jurídica, prestigio internacional y un gran futuro académico.

2. Existirá profesorado externo e internacional. Habrá clases, seminarios y conferencias permanentes con profesores de universidades extranjeras de los cinco continentes, de gran prestigio internacional.

3. Existirá una Clínica Internacional de Derechos Humanos en donde la comunidad estudiantil aprenderá a defender los derechos en la práctica, para hacer amicus curiae, litigios estratégicos, informes, políticas públicas o leyes a favor de las víctimas.

4. Estudiarán con los #ManualesAiDH, #AntalogíasAiDH y #CaseBooksAiDH que permitirá tener a su disposición libros de textos ad hoc de sus profesores para seguir sus materias con una pedagogía ordenada y sistemática.

5. Podrán tener la oportunidad de hacer movilidad nacional e internacional para tener grandes experiencias en el extranjero con pasantías o cursos académicos, por la gran relación institucional que la AIDH tiene con universidades y organismos, nacionales e internacionales.

6. Podrán aprender el Derecho con la fórmula educativa: Talleres+Laboratorios+Observatorios, para que puedan conocer y entender el mundo de las normas practicando con experiencias manuales y artísticas, con experimentos de problemas y observando casos legales prácticos.

7. Participarán en las #CompetenciasAiDH que permitirá que el alumnado debata en forma permanente con una metodología que la AIDH ha ensayado con gran éxito en los últimos años, pero también para que puedan participar en los principales concursos nacionales e internacionales con profesores líderes que, sin duda, los harán ganar.

8. Será una carrera pluricultural y multilingüe. Deberán aprender lenguas indígenas e incluyentes para defender grupos vulnerables y, además de acreditar el idioma inglés, deberán cursar otros como el italiano o el francés para prepararlos al mundo global del Derecho.

9. La perspectiva del plan de estudio será crítica, transversal y global. No sólo queremos formar civilistas, penalistas, mercantilistas o laboralistas a secas. Deberán ser sensibles y expertos en los derechos humanos con las perspectivas contemporáneas del Derecho.

10. Tendrán instalaciones modernas, funcionales y con alta tecnología educativa para tener un espacio universitario digno de calidad internacional.

#SalmonesMorados

La doctora Irene Spigno es la gran líder de este proyecto de transformación social. Ella no sólo nos convocó a trabajar en este modelo educativo que le corresponde implementar, sino también le puso con El Cubo el color a la licenciatura: “somos salmones morados”.

Este nuevo programa, en efecto, tuvo que nadar contra la corriente. Los salmones morados tienen mucha fuerza moral e intelectual para derrotar cualquier mediocridad o mezquindad. La #LicenciaturaAIDH vuelve al lugar donde nació, después de un viaje fundacional: educar a los juristas que serán agentes de cambio social para asegurar una sociedad con mayor libertad, igualdad y fraternidad.

P.D. Les pedí una sola cosa cuando salí. La cumplieron. Es un gran patrimonio universitario a favor de la sociedad. Sigan viajando como salmones morados: son jóvenes maduros que pronto reproducirán en agua dulce las nuevas generaciones del cambio social. Vale la pena recibir tanta ofensa e insulto. Iniciamos en agosto. Muchas gracias ...

El autor es fundador de la AIDH

Este texto es parte

del proyecto de Derechos

Humanos de VANGUARDIA

y la Academia IDH